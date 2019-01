Skozi naselje s 163 km/h

V nedeljo, 20. januarja, popoldan sta policista Policijske postaje Ptuj v naselju Biš z laserskim merilnikom hitrosti izmerila prekoračitev največje dovoljene hitrosti vožnje na cesti v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h. Hitrost vozila znamke audi A4, ki ga je vozil 24-letnik iz Spodnje Velke, je bila kar 163 km/h!

Voznik kljub jasnemu, pravilnemu in nedvoumnemu ustavljanju, svojega vozila ni ustavil, ampak je vožnjo nadaljeval v smeri Trnovske vasi. Policista se nista odločila za 'lov' za kršiteljem, ampak sta izvedla vse ključne aktivnosti za ugotovitev voznika, so pojasnili na PU Murska Sobota. V petek 25. januarja sta mu policista oba storjena prekrška predočila in zoper njega podala obdolžilni predlog na Okrajno sodišče na Ptuju.