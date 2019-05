Skozi okno vdrl v hišo, nato pobegnil pred lastnikom

Kranjski policisti so v sredo aretirali moškega, ki ga utemeljeno sumijo vloma v stanovanjsko hišo na območju Kranja. Kot so sporočili s PU Kranj, je moški nasilno vstopil v hišo, pri čemer je poškodoval okno, ki je bilo odprto na zračenje. Ko si je ogledoval prostore, ga je zalotil lastnik hiše. Storilec je pobegnil, lastnik nepremičnine pa je stekel za njim.

Beg so opazili tudi policisti, ki so bili takrat naključno na območju. Slabo uro po dogodku so osumljenca prijeli, včeraj pa so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor.