Skozi zasilni izhod s polnim nakupovalnim vozičkom mesnin

V ponedeljek popoldne je v eni izmed trgovin v Grosupljem 26-letnik iz Ribnice v nakupovalni voziček naložil več artiklov, predvsem mesnine v vrednosti okoli 350 evrov. Nato je, ne da bi jih plačal, skozi zasilni izhod zapustil trgovino, pri čemer je sprožil alarm. To sta opazila policista, ki sta bila v prostem času v bližini. Kljub temu da je osumljenec peš pobegnil, sta ga kmalu prijela in ga zadržala do prihoda drugih patrulj. "Osumljencu je bila za čas zbiranja obvestil odvzeta prostost, zoper njega pa bo podana kazenska ovadba na sodišče,"so zapisali na PU Ljubljana.