Skrbnica psa, ki je v Kranju ugriznil deklico, se je javila policistom

Po do sedaj zbranih obvestilih je skrbnica psa s psom na križišču čakala na prečkanje ceste. Ko se jima je približala druga oseba, je pes skočil nanjo in jo ugriznil. Pes je bil na povodcu.

Kranjski policisti so bili v ponedeljek nekaj po 19. uri obveščeni o dogodku, ki se je zgodil tega dne okoli 18.10 na semaforiziranem križišču Oldhamske in Bleiweisove ceste v Kranju.

"Skrbnica psa se je sama javila na Policijsko postajo Kranj. Policisti za njo vodijo prekrškovni postopek v smeri storitve prekrška po četrtem odstavku 46a. člena zaradi kršitve 17. točke prvega odstavka istega člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv). Policisti so o ugrizu psa obvestili tudi upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)," so danes sporočili s PU Kranj.

Omenjeni člen ZZZiv navaja, da se z globo od 200 do 400 evrov kaznuje posameznika, ki kot skrbnik ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja oziroma drugih ukrepov in je žival nevarna okolici.