Skril se je v podvozje avtobusa

Obmejni policisti so med kontrolo in pregledom avtobusa na mejnem prehodu Obrežje v podvozju našli skritega moškega. Maročan je na tak način skušal nezakonito vstopiti v Slovenijo, po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim policistom.

V nedeljo se je na mejni prehod Obrežje pripeljal avtobus slovenskih registrskih oznak, ki je vstopal v državo. Ko so policisti opravili mejno kontrolo, so pregledali še avtobus. Nad sprednjo osovino avtobusa so opazili, da ven moli človeška noga.

Moški je zlezel v podvozje avtobusa. FOTO: PMP Obrežje

V izjemno majhen prostor v podvozju je namreč zlezel moški, ki se je na tak nevaren način skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. "Državljana Maroka so lahko iz podvozja vozila rešili šele po tem, ko so avtobus zapeljali nad kanal za pregled vozil. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom," so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Ko so ga rešili izpod avtobusa, so ga predali hrvaškim varnostnim organom. FOTO: PMP Obrežje