Skrivnost razrešena, nacistične plakate lepil mladoletnik

V Velenju so se konec junija pojavili sovražni plakati s podobami nemškega rajha in svastike. Ob tem pa napis: "Za družino, za državo, za raso". Šest je bilo izobešenih na avtobusni postaji in na mostu. Teorij o tem, čigavo delo naj bi to bilo, je bilo več, policija je dobila prijavo, danes pa so sporočili, da so storilca tudi našli.

"Plakate z nacistično vsebino je izdelal in junija letos v Velenju nalepil mladoletnik," je povedala predstavnica PU Celje Milena Trbulin. "Plakati so s svojo vsebino vzbudili zgražanje in prizadetost širše javnosti, s čimer je bil ogrožen tudi javni red in mir," je spomnila.



Preiskava je nemudoma stekla. Kriminalisti so plakate poslali na pregled v Nacionalni forenzični laboratorij, od sodišča pa pridobili odredbo za hišno preiskavo pri mladoletniku, doma z območja celjske policijske uprave. Pri njem so zasegli računalnik, mobilni telefon ter druge naprave in pridobili dovolj dokazov o tem, "da je v času storitve kaznivega dejanja mladoletni osumljenec s spleta pridobil nacistične simbole ter na svojem računalniku izdelal in natisnil spornih šest plakatov, ki jih je nalepil v Velenju", je pojasnila Trbulinova.



Ugotovili so tudi, da je dejanje storil sam ter da motiv ni povezan s problematiko ekstremističnih skupin.



Mladoletnega osumljenca so policisti kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega

dejanja javnega spodbujanja sovraštva nasilja ali nestrpnosti, za katerega je predpisana zaporna kazen do dveh let.