Skrivnostna detonacija v okolici Sevnice, vzrok ni znan

Policisti so na številko 113 v soboto zvečer, okoli pol enajste ure, prejeli več klicev občanov, ki so slišali močno detonacijo. Ta je stresala okna v naselju Vrh pri Boštanju, bila pa je tako močna, da so jo slišali tudi v Krmelju in Sevnici.

Operativno-komunikacijski center je na kraj takoj napotil policiste, aktivnosti na terenu pa se nadaljujejo tudi v dnevnem času. Povpraševanje in poizvedovanje na terenu do sedaj ni dalo rezultatov, so sporočili s PU Novo mesto. "Na številko policije 113 in številko za pomoč v sili 112 nismo prejeli nobenih klicev o morebitnih poškodbah ljudi, živali ali premoženja, ki bi bile lahko povezane z omenjenim primerom," so še zapisali.

Policisti na terenu nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Vse, ki bi policiji lahko dali kakršnekoli uporabne informacije za preiskavo primera, pa pozivajo, naj pokličejo na Policijsko postajo Sevnica (tel. 07 81 61 800) ali na številko policije 113.