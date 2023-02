Skupina 18-letnikov na Dobrni kradla nove hladilnike

Celjski policisti so pred dnevi v bližini hotela na Dobrni zaznali vozilo z odprtim prtljažnim delom, ki je bilo v pogonu, voznika pa ni bilo na kraju. V prtljažniku so bile štiri škatle, poleg vozila pa še dve.

Policisti so ugotovili, da so neznanci vlomili v starejši zapuščen objekt hotela, kjer so hranili različne aparate. Pri pregledu okolice so nato izsledili 18-letnika, kmalu za tem pa sta na kraj prišla še dva 18-letnika. Policisti so vsem trem odvzeli prostost.