Skupina Francozov obtičala na vrtiljaku 52 metrov nad zemljo

"Slišali smo glasen pok, nato pa videli iskre, ki so švigale okoli," je povedal eden od nesrečnih Francozov, ki so obtičali na orkanskem vrtiljaku BomberMaxxx. Ta je sestavljen iz 52 metrov dolge železne roke, na obeh koncih pa so sedišča.

Trem odraslim in petim najstnikom, starim med 13 in 17, je na pomoč priskočilo 20 gasilcev s petimi gasilskimi vozili, a neuspešno, saj je bila njihova 30-metrska lestev prekratka. Nato so poklicali helikopter, a so potrebovali več ur, da so pripravili vse potrebno za reševanje. Prvi potnik je bil na tleh ob 4. uri, zadnji pa ob 6.