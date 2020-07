V Gradcu nameravali razstreliti več bankomatov

18. junija je skupina v Avstrijo vstopila prek Slovenije in Madžarske ter vzpostavila štab v Gradcu. Mesec dni pozneje, 19. julija, je v Avstrijo prispel tudi drugi del kriminalne skupine. Njihov prvi načrt je bil razstreliti bankomat v bližini mesta.

V torek zvečer se je skupina napotila v Fernitz v bližini Gradca. Tam so lokalni prebivalci opazili večje število "sumljivih oseb, ki so se z nahrbtniki premikale po gozdovih v okolici," so sporočili avstrijski policisti.

Okrog tretje ure zjutraj so lokalni prebivalci opazili tri osebe, ki so se z orodjem lotile bankomata, nanj namestile eksploziv ter ga detonirale. Nato so skupaj z denarjem, do katerega se jim je uspelo dokopati, pobegnile v gozd. Tam jih je na gozdni poti čakalo vozilo, s katerim so se odpeljale nazaj v Gradec.

Sledila je policijska akcija, v kateri je bilo pridržanih šest oseb, en policist pa je bil poškodovan. Pri preiskavi vozila so policisti odkrili eksplozivno napravo, ki so jo nato na varnem mestu nadzorovano onesposobili.