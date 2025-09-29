Svetli način
Skupina mladoletnikov pretepla in oropala mladostnika

Novo mesto, 29. 09. 2025 15.09

A.K.
Na Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu sta dva mladostnika postala žrtvi skupine neznanih vrstnikov, ki ju je oropala in pretepla. Storilci stari med 12 in 14 let so od žrtev zahtevali denar in telefon, grozili pa so jima tudi s smrtjo.

26.9. malo pred 15. uro sta se na policijski postaji Novo mesto zglasila mladostnika in povedala, da sta bila okoli 14. ure na Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu, kjer ju je obkožila skupina neznanih mladostnikov. Od njiju so zahtevali denar in jima začeli groziti. 

Grožnje stopnjevali

Sprva denarja nista hotela dati, ker pa so z grožnjami stopnjevali, se je en izmed oškodovancev prestrašil in iz žepa vzel bankovec za pet evrov, ki mu ga je nato en izmed storilcev nasilno vzel iz roke. V tem času je drugi storilec pretipal drugega oškodovanca in od njega zahteval, da mu izroči telefon, ki ga je imel v žepu, ter mu pri tem grozil. Tudi drugega so prestrašili, zato je iz žepa vzel telefon in izpod ovitka bankovec za 10 evrov, katerega mu je storilec s silo izpulil iz roke. V tem ga je eden iz skupine nasilnežev klofutnil, eden pa udaril s palico. 

Policija (splošna)
Policija (splošna) FOTO: Luka Kotnik

Skupina nasilnežev je po tem odšla, še prej pa so jima zagrozili, da ju bodo ubili, če bosta o tem obvestila policijo. Policisti so takoj začeli z zbiranjem obvestil in z iskanjem osumljencev. Ugotovili so da so dejanje storili mladostniki stari med 12 in 14 let, ki so jih tudi izsledili in z njimi izvedli postopke. Osumljeni so kaznivega dejanja ropa, zato bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo.

