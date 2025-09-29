Skupina mladoletnikov pretepla in oropala mladostnika

26.9. malo pred 15. uro sta se na policijski postaji Novo mesto zglasila mladostnika in povedala, da sta bila okoli 14. ure na Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu, kjer ju je obkožila skupina neznanih mladostnikov. Od njiju so zahtevali denar in jima začeli groziti.

Sprva denarja nista hotela dati, ker pa so z grožnjami stopnjevali, se je en izmed oškodovancev prestrašil in iz žepa vzel bankovec za pet evrov, ki mu ga je nato en izmed storilcev nasilno vzel iz roke. V tem času je drugi storilec pretipal drugega oškodovanca in od njega zahteval, da mu izroči telefon, ki ga je imel v žepu, ter mu pri tem grozil. Tudi drugega so prestrašili, zato je iz žepa vzel telefon in izpod ovitka bankovec za 10 evrov, katerega mu je storilec s silo izpulil iz roke. V tem ga je eden iz skupine nasilnežev klofutnil, eden pa udaril s palico.