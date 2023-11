Skupina mladoletnikov v Ljubljani grozila moškemu in ga oropala

Ljubljanski policisti obravnavajo rop v središču mesta, ki se je zgodil v petek. Trije mlajši fantje in dekle so pristopili do oškodovanca in mu grozili, da ga bodo pretepli. Nato so mu na silo odvzeli nekaj gotovine in s kraja pobegnili.

Policija je bila o incidentu obveščena v petek okoli 17. ure. Storilcev še niso uspeli izslediti, zato morebitne očividce prosijo za pomoč. Prvi storilec je fant, star okoli 15 let, visok okoli 180 centimetrov, oblečen je bil v črno bundo, na glavi pa je imel kapuco bele barve. Drugi storilec je fant, star okoli 15 let, visok okoli 175 centimetrov, nosil je belo kapuco, na rokah pa je imel rokavice črne barve. icon-expand Skupina mladih fantov in dekle so moškemu grozili, da ga bodo pretepli (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock Tretji storilec je prav tako fant, star okoli 15 let, visok okoli 180 centimetrov, na glavi je imel črno kapuco. Četrta storilka pa je punca, stara okoli 13 let, visoka okoli 160 centimetrov. Ima blond dolge, razpuščene lase, oblečena pa je bila v črno bundo.