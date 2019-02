Skupina mladoletnikov zagrozila drugi skupini, od nje zahtevala denar

Včeraj okoli 16.30 je na Šmartinski cesti v Ljubljani skupina mladostnikov izvedla rop. Policija je po prijavi izsledila šest mladoletnih osumljencev, starih med 14 in 17 let. Po do zdaj zbranih je znano, da so ti obstopili štiri mladoletnike, stare 15 in 16 let, in od njih zahtevali denar. Svoje zahteve so podkrepili z grožnjami. Izročili so jim 10 evrov, osumljenci pa so nato zbežali.

O dogodku so obvestili zakonite zastopnike vseh vpletenih, ki so bili tudi v nadaljevanju prisotni pri postopkih policistov.

Policisti nadaljujejo delo v smeri sumov kaznivega dejanja ropa.