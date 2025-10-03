Skupina mladostnikov nad 24-letnika: zahtevali denar in ga udarili po glavi

Na policijski postaji Novo mesto se je včeraj malo pred 21. uro zglasil 24-letnik in povedal, da je bil okoli 20. ure uri pri športnem igrišču na Loki v Novem mestu, kjer so ga neznanci oropali.

Policija je ugotovila, da ga je na Loki obstopila skupina neznanih mladostnikov in od njega zahtevala denar. Pri tem ga je eden izmed njih prijel za jakno, eden ga z roko udaril po glavi, eden pa mu je iz hlačnega žepa vzel denarnico. Iz denarnice so nato vzeli 15 evrov, denarnico pa so mu vrnili. Po dejanju so odšli.

Policisti so takoj začeli z zbiranjem obvestil in intenzivnim iskanjem osumljencev. Osumljence so še isti večer izsledili in ugotovili, da je dejanje storilo pet mladostnikov, starih med 14 in 16 let.

Z osumljenci izvajajo postopke, osumljeni so kaznivega dejanja ropa. Po zaključku preiskave bodo za vse podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo, so še sporočili policisti.