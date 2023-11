Skupina moških s palicami v trgovskem centru? Policija: Spor med mladostniki

Informacijo o tem, kaj se je dogajalo v Planetu Tuš, smo preverili pri novomeških policistih. Sporočili so nam, da so bili včeraj okoli 15.20 obveščeni o sporu med mladostniki na območju Topliške ceste v Novem mestu. Takoj so se odzvali, odšli na kraj in preprečili morebitne nadaljnje kršitve.

"Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora in groženj pred lokalom na Topliški cesti, dve osebi pa sta pozneje pobegnili v notranjost trgovskega centra in na pomoč poklicali policiste. Do fizičnega obračunavanja med njimi ni prišlo, prav tako ni bil nihče poškodovan. Policisti so ugotovili identiteto vseh vpletenih in po do sedaj zbranih obvestilih se mladostniki iz naselja v okolici Novega mesta med seboj poznajo in so že dalj časa v sporu," so pojasnili na PU Novo mesto.

Policisti nadaljujejo s preverjanjem vseh okoliščin in bodo na podlagi ugotovitev zoper vpletene ukrepali v skladu s pristojnostmi. O dogajanju bodo obvestili starše in center za socialno delo.