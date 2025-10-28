Skupina na šolskem igrišču izsiljevala mladoletnike, nato enega pretepla

Dogodek se je zgodil v soboto, med 16. in 17. uro. "Otrok je bil pretepen s strani dveh neznanih fantov in bil lažje telesno poškodovan," so nam potrdili na PU Maribor. Oskrbeli so ga v UKC Maribor in ga nato predali v domačo oskrbo. Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila v cilju izsleditve osumljencev.

Dodali so, da v zadnjem času na območju PU Maribor sicer ne opažajo posebej povečanega števila primerov, kjer gre za sum medvrstniškega nasilja različnih oblik.