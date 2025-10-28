Skupina na šolskem igrišču izsiljevala mladoletnike, nato enega pretepla

Dogodek se je zgodil v soboto, med 16. in 17. uro. "Otrok je bil pretepen s strani dveh neznanih fantov in bil lažje telesno poškodovan," so nam potrdili na PU Maribor. Oskrbeli so ga v UKC Maribor in ga nato predali v domačo oskrbo. Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila v cilju izsleditve osumljencev.
Dodali so, da v zadnjem času na območju PU Maribor sicer ne opažajo posebej povečanega števila primerov, kjer gre za sum medvrstniškega nasilja različnih oblik.
Po poročanju portala Maribor24.si, ki je prejel pismo starša, se je dogodek zgodil na igrišču ene od mariborskih osnovnih šol. Skupina mladoletnikov je igrala košarko, ko naj bi jih napadla skupina Romov, jih ustrahovala, žalila in od njih tudi zahtevala denar. Po izjavi zaskrbljene matere se otrok ni želel pustiti ponižati, zato ga je skupina pretepla in telesno poškodovala, poroča portal.
Policija dodaja, da v primerih nasilnih ravnanj, še posebej, ko so žrtve mladoletniki ali otroci, takšne primere "obravnavamo s posebno skrbnostjo strokovne in takojšnje preiskave z namenom zaščite žrtev. Pri tem si v vseh tovrstnih primerih še posebej prizadevamo za čimprejšnjo izsleditev storilcev in njihovo ustrezno procesiranje. Tako smo tudi v tem primeru nemudoma pričeli z zbiranjem obvestil in izvajanjem vseh zakonsko predpisanih ukrepov," so zapisali v odgovoru na naša vprašanja.