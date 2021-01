Skupina mladoletnikov v Celju prevračala zabojnike in napadla občana

Celjski bralci so nas pred dnevi opozorili, da so se v mestu pojavile organizirane skupine mladoletnikov, ki napadajo predvsem starejše ljudi. Na PU Celje so nam potrdili, da so minuli konec obravnavali skupino, ki je na Brodarjevi ulici prevračala zabojnike, nato pa v Novi vasi verbalno in fizično napadla občana.

V petek, okoli 18. ure, je občan policiste obvestil o skupini mladoletnikov, ki so na Brodarjevi ulici v Celju poslušali glasno glasbo in prevračali zabojnike. Kmalu po tem jih je poklical še drug občan in jih opozoril na isto skupino mladoletnikov na območju Nove vasi v Celju, kjer so razgrajali, ga žalili, eden od njih pa ga je celo brcnil. Po dogodku se je skupina razbežala. icon-expand Skupina naj bi v preteklosti napadla tudi druge občane, vendar na PU Celje podobnih prijav niso prejeli, so nam odgovorili. FOTO: Thinkstock "Širše območje smo takoj po prijavi pregledali, vendar mladoletnikov nismo izsledili. O zadevi zbiramo obvestila. Ko bomo kršitelje izsledili, bomo zoper njih ustrezno ukrepali," so celjski policisti zapisali v odgovoru. Drugih podobnih primerov v zadnjem času niso obravnavali. icon-expand