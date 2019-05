Skupina prebežnikov na območju Bele krajine ugrabila starejšega domačina

Po poročanju portala Siol.net naj bi danes v vasi Mali Nerajec v Beli krajini skupina štirih prebežnikov ugrabila 79-letnega domačina. Možakarja naj bi prijeli med delom v vinogradu, zvezali z vrvjo, ga zaprli v prtljažnik njegovega osebnega avtomobila in ga z avtomobilom peljali v smeri proti Ilirski Bistrici.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah, storilce že prijeli italijanski varnostni organi, podrobnejših informacij o državi njihovega izvora pa za zdaj še ni.

Po naših informacijah so slovenski policisti že povečali svoje aktivnosti na območju Snežnika, tudi s posebnimi ukrepi in enotami policije. Okrepili pa so tudi sodelovanje s Slovensko vojsko.

Več podrobnosti o dogodku bodo slovenski policisti razložili jutri na posebni novinarski konferenci.