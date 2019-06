Skupina oseb med sporom uporabila plinsko orožje, posredovali so policisti

Ljubljanski policisti na Adamičevi ulici preiskujejo dogodek, v katerem je bilo udeleženih več oseb, uporabljeno pa je bilo tudi plinsko orožje. Vpletene osebe se med seboj poznajo in so že dlje časa sprte. Policisti so zadržali tri osebe, v dogodku pa nihče ni bil poškodovan.

Kot je sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko, so plinsko orožje po prvih podatkih uporabile osebe, ki se med seboj poznajo, prav tako pa so že v dlje časa trajajočem sporu. Policisti so na kraju zadržali tri osebe, ki so bile udeležene v dogodku, v katerem pa ni bil nihče poškodovan. Prav tako so jim zasegli plinsko orožje. Ogled kraja dogodka in zbiranje obvestil poteka. Ko bodo policisti zbrali več informacij, nam jih bodo posredovali. policijska akcija v Šiški FOTO: Kanal A