Skupina treh planincev zgrešila pot, en po zdrsu umrl

Za posledicami zdrsa na spolzki podlagi je danes okoli 16. ure pri sestopu z gore Tošc umrl slovenski planinec, je sporočil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Hodil je v manjši skupini treh planincev, ki je zgrešila pot. Drsel je nekaj sto metrov in na kraju umrl. Teren na kraju je kombinacija suhih trav, ledenih ploskev in skalnih skokov.

V intervenciji je posredoval vojaški helikopter z združeno ekipo HNMP in GRS ter bohinjski gorski reševalci. Vojaški helikopter je z gore odpeljal tudi drugi dve osebi, ki nista bili poškodovani.



Policija znova opozarja o še vedno zahtevnih razmerah v gorah in na veliko nevarnost zdrsov na ledenih in spolzkih podlagah. Zelo nevarne so tudi suhe trave, ki drsijo enako kot led. Planinci naj prav tako razlikujejo med derezami in verigicami. Prve so za gore, druge pa bolj za gozdne ceste.