Skupno delo mimoidočih, policistov in zdravnice rešilo življenje

Voznik je v ponedeljek popoldan med vožnjo iz Bleda proti Lescam pri krožišču za Golf zapeljal s ceste in trčil v drevo. Posredovali so radovljiški in blejski policisti, na kraju nesreče pa so se ustavili tudi naključni mimoidoči, sporočajo s Policijske uprave Kranj.

Radovljiški policist, ki je tudi prvi posredovalec, je takoj ocenil stanje voznika in zaznal, da ne diha. Zato so ga mimoidoči spravili iz vozila in začeli s temeljnimi postopki oživljanja. Drugi del policijske patrulje je medtem pripravil opremo za oživljanje, ki je bila v policijskem vozilu. Uporabljena sta bila avtomatski defibrator in obrazna maska za predihavanje, še sporoča policija.

Med nudenjem prve pomoči pa se je na kraju dogodka ustavila tudi zdravnica iz jeseniške bolnišnice, ki je do prihoda reševalcev prevzela izvajanje masaže srca, medtem pa je radovljiški policist nadaljeval s predihavanjem. Timsko delo naključnih mimoidočih, blejskih in radovljiških policistov ter zdravnice do prihoda reševalcev, je bilo uspešno. Voznik je bil nato odpeljan v zdravstveno ustanovo.