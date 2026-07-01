Skušal preprečiti trčenje, a ga je odbilo v drevo, 23-letnik umrl na kraju

Prometna nesreča se je zgodila v torek malo pred 22. uro na regionalni cesti v naselju Debro v občini Laško, ko je voznik osebnega vozila z dovozne ceste zapeljal levo, v smeri proti Laškem. V tistem trenutku je iz smeri Celja pripeljal 23-letni voznik osebnega vozila, ki je poskušal trčenje preprečiti, a je kljub temu trčil v zadnji desni del vozila povzročitelja. Vozilo 23-letnika je nato odbilo z vozišča, kjer je nato trčilo v drevo.

Gasilci PGD Laško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter do prihoda reševalcev NMP pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja neodzivne osebe. Kljub hitremu posredovanju in nadaljevanju oživljanja s strani reševalcev je oseba umrla na kraju dogodka.

Po zaključenem ogledu pristojnih organov so gasilci posuli razlite motorne tekočine, očistili vozišče ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi poškodovanih vozil.

Povzročitelj prometne nesreče v trčenju ni bil poškodovan. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja pozvročitev prometne nesreče iz malomarnosti bo policija voznika kazensko ovadila.

Letos je to že 10 smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje. Lani so v enakem obdobju našteli sedem smrtnih žrtev, so sporočili. Voznike so pozvali, naj bodo pri vožnji zbrani, strpni in previdni.