Skušali rešiti premoženje in se pri tem nadihali dima, eden utrpel opekline

V naselju Belovo v občini Laško je v petek zvečer zagorelo gospodarsko poslopje na domačiji, kjer pridelujejo ajdo. Kot smo poročali včeraj, so poleg kozolca pogorele še sušilnica žita, sončna elektrarna in kmetijska mehanizacija, ki je bila pod kozolcem. To vključuje tudi kmetijske in gradbene stroje, je pa gasilcem uspelo rešiti traktor in manjši bager. Pogoreli sta tudi dve balirki in dva viličarja.

Največje težave so gasilci imeli z jeklenkami, ki sta eksplodirali, nam je pojasnil Tomaž Žagar iz Prostovoljnega gasilskega društva Sedraž. Požar je bil po njegovih besedah zelo zahteven, škode pa je po prvih ocenah za več kot 300.000 evrov.

Lastnik poslopja in njegovi trije sinovi so se pri reševanju premoženja nadihali dima in so potrebovali nujno medicinsko pomoč, eden od njih je dobil tudi opekline rok.