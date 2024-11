Skušali so ga zaustaviti, a jim je zbežal in se zaletel v betonsko ograjo

Kranjski policisti so voznika poskušali ustaviti v sredo okrog 13.30 ure. Toda ta je ignoriral njihove ukaze in signalizacijo z modrimi lučmi in sireno ter s pospešeno hitrostjo zbežal z njihovega vidnega polja v smeri Čirč.

Ko so se policisti pripeljali do naselja Hrastje so tam naleteli na kramboliran avtomobil, v katerem sta bila voznik in sopotnik.

"Po podatkih s katerimi razpolagamo je 24-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti najprej trčil v betonsko ograjo ob cesti in v nadaljevanju še v živo mejo, kjer je z avtomobilom obstal ter se telesno poškodoval. V avtomobilu je bil tudi sopotnik, ki je bil lahko telesno poškodovan. Na kraju je obema prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in voznika s kraja odpeljalo v zdravstveno ustanovo. S podatkom o telesnih poškodbah voznika še ne razpolagamo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ugotovili so, da je voznik vozil neregistriran avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo temu avtomobilu, brez veljavnega vozniškega dovoljenja B kategorije in pod vplivom prepovedane droge. Hitri test na prepovedano drogo, ki so mu ga odredili policisti, je bil pozitiven na prepovedano drogo konoplja in kokain. Odredili so mu strokovni pregled. V času obravnave prometne nesreče je bila cesta na cestni relaciji Čirče-Hrastje zaprta. Pomoč na kraju so nudili tudi gasilci.

Policisti za voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.