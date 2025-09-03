Slab mesec po nesreči v okolici Ptuja umrla kolesarka

"Glede na zbrana obvestila je tedaj voznica osebnega avtomobila peljala po površini za promet pešcev in kolesarjev, ter pripeljala do križišča z lokalno cesto, kjer je prišlo do trčenja pri zavijanju kolesarke, ki je imela pri vožnji prednost," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na mariborski policijski upravi.
Hudo poškodovana kolesarka je bila takrat odpeljana v bolnišnico, zdaj pa so bili obveščeni, da je umrla. Zoper voznico osebnega avtomobila je bila podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so še zapisali, ob tem pa dodali, da še naprej zbirajo obvestila v povezavi z omenjeno nesrečo.