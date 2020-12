Slaščičarju, ki je ponudil piškote s konopljo, potrdili kazen

Mariborski višji sodniki so pravnomočno potrdili obsodilno sodbo zoper hoškega slaščičarja Nika Štekarja , ki ga je tamkajšnje okrožno sodišče marca zaradi omogočanja uživanja prepovedanih drog obsodilo na leto in tri mesece pogojne zaporne kazni s preskusno dobo dveh let, poročata Delo in Slovenske novice. Štekar je sicer očitke ves čas zanikal.

Mariborska sodnica Maša Blažeka je slaščičarja spoznala za krivega omogočanja uživanja prepovedanih drog, ker je v svojem lokalu avgusta 2018 znancem ponudil kekse, ne da bi jim povedal, da vsebujejo konopljo. Te je sicer spekel za zdaj že nekdanjega sanitarnega inšpektorja Zlatka Babiča, ki mu je konopljo tudi prinesel.

Na zatožni klopi se je sicer znašel tudi Babič, a ga je sodnica obtožb oprostila in se pri tem sklicevala na že vzpostavljeno sodno prakso, po kateri gojenje nekaj sadik konoplje še ne pomeni njene preprodaje in kaznivega dejanja. Štekarjeva obramba in tožilstvo sta že ob razglasitvi sodbe napovedala pritožbi, obdolženi pa se je branil, da ni vedel, kakšne primesi so imeli piškoti.

Sodniki prepričani, da je pek vedel za sestavine piškotov

Kot navaja Delo, so višji sodniki v sodbi poudarili, da drugačne razlage, kot da je vedel za vsebino piškotov, ni mogoče sprejeti. Še posebej ker je ob tem, ko jih je ponudil gostom, ki so pozneje morali poiskati zdravniško pomoč, dejal, da ni nič nevarnega, kar sicer ni običajno pri strežbi v javnem lokalu, kjer se pričakuje prvovrstna in zdravju povsem neškodljiva gostinska ponudba.

Obramba, ki je višjim sodnikom predlagala, naj Štekarja oprostijo obtožbe oziroma zadevo vrnejo v novo sojenje, je opozarjala celo na to, da naj bi sodišče kršilo obdolženčevo pravico do zaslišanja obremenilne priče, ker obramba ni mogla soobdolženemu Babiču postavljati vprašanj, še piše časnik.

Babič je namreč na sodišču podal svoj zagovor, na vprašanja pa ni želel odgovarjati, vendar gre po mnenju višjih sodnikov pri tem za privilegij obdolženca, ki ga je sodišče po ustavi dolžno upoštevati vselej in brez omejitev, zato to samo po sebi še ne pomeni kršitve pravic obrambe. Ob tem so še dodali, da Babičev zagovor ni edini oziroma izključni dokaz, ki bremeni Štekarja.