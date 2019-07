Slovenca in Hrvat v Celovcu prekupčevali s heroinom in kokainom

Dva Slovenca in Hrvat so se morali zaradi preprodaje drog v velikem slogu zagovarjati na deželnem sodišču v Celovcu. Tožilstvo jim očita, da so prekupčevali s skoraj štirimi kilogrami heroina in 800 grami kokaina. Slovenec in Hrvat sta krivdo priznala, še en Slovenec krivdo zanika.

Glede na navedbe tožilstva sta bila 29-letni in 30-letni Slovenec glavna krivca. Starejši je uredil redno dostavo drog iz Slovenije na avstrijsko Koroško, kjer so jo preprodajali. Tožilstvo v Celovcu 30-letniku tudi očita, da je 29-letniku grozil s smrtjo, ker je ta sodeloval s policijo, ko so jih ujeli. FOTO: Thinkstock Mlajši Slovenec je delno prevzemal nezakonito robo in jo preprodajal končnim uporabnikom. 25-letni Hrvat je prejemal denar v zameno, da so v njegovem stanovanju skrivali drogo. Tožilstvo v Celovcu 30-letniku tudi očita, da je 29-letniku grozil s smrtjo, ker je ta sodeloval s policijo, ko so jih ujeli. Sodnik je vse tri zaslišal ločeno. Medtem ko sta 29-letni Slovenec in Hrvat priznala krivdo, jo 30-letni Slovenec zanika in za vse krivi mlajšega rojaka. Danes še ne bo znana odločitev sodišča. Oba Slovenca sta bila že pred tem v domovini obsojena na zaporno kazen zaradi različnih dejanj.