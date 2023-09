Slovenec in Italijana žrtve ogoljufali za več kot 100.000 evrov

Z zbiranjem obvestil in dokazov, pri katerih so koprski kriminalisti v okviru čezmejnega policijskega sodelovanja izmenjevali koristne podatke tudi z italijansko policijo, so ugotovili, da so se najmanj trije osumljenci, eden z območja Slovenije (star 40 let) in dva z območja Italije (stara 52 in 31 let), združili, da bi goljufali in na različne načine, vključno z odzivanjem na zasebne oglase prodaje dražjih motornih vozil, navezali stike z več osebami iz Slovenije.