Slovenec izgubil nadzor nad kolesom, padel v globoko sotesko in umrl

Nedaleč stran od meje z Avstrijo in Slovenijo, tik pred Trbižem, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel ob padcu s kolesom, umrl 69-letni Slovenec. Reševalce je poklical njegov prijatelj, a ker je ponesrečeni s kolesom padel v okoli 100 metrov globoko sotesko, je bila reševalna akcija otežena.

Na kraju sta posredovala medicinski helikopter in helikopter regionalne civilne zaščite, gasilci, tehniki alpske reševalne ekipe, gozdarska služba in karabinjerji. A reševalci so lahko na kraju le potrdili smrt tujega državljana.

Truplo Slovenca so po težavnem posredovanju prepeljali v dolino, poroča tržaški Primorski dnevnik. Preiskava vzrokov padca še poteka.