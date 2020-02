Slovenec na tirolskem smučišču s štirikolesnikom v smrt

Kot poročajo avstrijski mediji, je bil moški okoli 9.20 ure na poti proti dolinski postaji gondolske žičnice Bauernpenzing v Oberndorfu, da bi preveril razmere na pobočju in varovala. Nato pa je na predelu Dükatkapelle iz še neznanega razloga zapeljal v potok.

Odkril ga je smučar in poklical reševalce, a je lahko dežurni zdravnik le še potrdil smrt. Policija je sporočila, da prvi izsledki preiskave ne kažejo, da bi bil v nesrečo vpleten še kdo, so pa odredili obdukcijo umrlega in tehnični pregled štirikolesnika.