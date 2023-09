Slovenec po avtocesti vozil 178 km/h, še enemu vozniku zasegli avtomobil

V sredo je na območju celotne Slovenije potekal poostren policijski nadzor, v katerem so preverjali vzdrževanje varnostne razdalje med vozili in prekoračitev hitrosti. Nadzor je potekal med 8. in 16. uro, gorenjski policisti pa so v tem času zaznali 14 kršitev neupoštevanja varnostne razdalje ter kar 33 kršitev prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti.

Najvišja izmerjena hitrost je bila 178 kilometrov na uro, ki so jo zabeležili pri vozniku, ki je vozil na odseku z omejitvijo 130 kilometrov na uro.