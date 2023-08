Slovenec pri Šibeniku trčil v moped, dve osebi umrli

Nesreča se je zgodila v četrtek nekaj po 23. uri v bližini razcepa Vrpolje južno od Šibenika. 47-letni slovenski državljan je s kombijem zadel moped šibeniških registrskih oznak, s katerim sta se pred njim peljala 30-letni državljan Italije in leto dni mlajša državljanka Urugvaja. Oba sta bila na mestu mrtva, poroča šibeniško-kninska policijska uprava.

Voznika kombija so prijeli, v okviru preiskave, ki še poteka, so naročili testiranje krvi in urina udeležencev v nesreči, so sporočili s hrvaškega državnega tožilstva.

Zaradi nesreče je bil ta del avtoceste v smeri Zagreba zaprt do 6. ure zjutraj.