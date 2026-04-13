Črna kronika

Slovenec v Splitu grozil zdravniku in razgrajal na policijski postaji

Split, 13. 04. 2026 18.02 pred 45 minutami 1 min branja 7

Avtor:
M.S.
Zaporniška celica

Preiskovalni sodnik v Splitu je odredil pripor za 48-letnega slovenskega državljana, ki je sprva razgrajal v splitski bolnišnici, nato pa še v prostorih splitske policije. Na sodišču se je med drugim zaklenil na stranišče, policisti pa so morali zoper njega uporabiti prisilna sredstva.

48-letni slovenski državljan je pretekli petek zjutraj v splitski bolnišnici grozil zdravniku, nato pa z nogo razbil steklo na balkonskih vratih, poroča net.hr.

Na kraju so posredovali policisti, ki so moškega prijeli in ga prepeljali na policijsko postajo. Tam je Slovenec nadaljeval z razgrajanjem. Slekel se je, kričal, z rokami udarjal po rešetkah celice, nato pa je poškodoval še klicno stikalo.

V pridržanju si je kasneje strgal oblačila in se neobvladljivo vedel, zaradi česar je posredovala ekipa nujne medicinske pomoči. Reševalci so ga znova prepeljali v bolnišnico na pregled.

V nadaljevanju so ga prepeljali še na sodišče, kjer se je nato zaklenil na stranišče. Ker ni želel odpreti vrat, so policisti vdrli in zoper moškega uporabili prisilna sredstva.

Preiskovalni sodnik je zoper Slovenca odredil pripor.

policija split slovenec

Policijska akcija v Vevčah: prejeli prijavo o pokih

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GLUPI DAVKI
13. 04. 2026 18.48
Odkar so dobili glavni stolček v DZ so čist ponoreli..
Odgovori
GLUPI DAVKI
13. 04. 2026 18.47
Desničar
Odgovori
testosteron
13. 04. 2026 18.45
Slovenski državljan ne pomeni tudi biti slovenec !...verjetno pa ima model psihične težave in bo verjetno deležen psihiatrične obdelave.
Odgovori
Posteni
13. 04. 2026 18.40
Sam pali... po materiali.. kot poje en slovenski band 😉
Odgovori
sport5
13. 04. 2026 18.37
zaželel si je brezplačne počitnice..S pogledom na morje.
Odgovori
BroNo1
13. 04. 2026 18.31
Kaj je mislil, da je doma?
Odgovori
Da se mene pita..
13. 04. 2026 18.21
Droga Portorož
Odgovori
