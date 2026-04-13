Slovenec v Splitu grozil zdravniku in razgrajal na policijski postaji

48-letni slovenski državljan je pretekli petek zjutraj v splitski bolnišnici grozil zdravniku, nato pa z nogo razbil steklo na balkonskih vratih, poroča net.hr.

Na kraju so posredovali policisti, ki so moškega prijeli in ga prepeljali na policijsko postajo. Tam je Slovenec nadaljeval z razgrajanjem. Slekel se je, kričal, z rokami udarjal po rešetkah celice, nato pa je poškodoval še klicno stikalo.

V pridržanju si je kasneje strgal oblačila in se neobvladljivo vedel, zaradi česar je posredovala ekipa nujne medicinske pomoči. Reševalci so ga znova prepeljali v bolnišnico na pregled.

V nadaljevanju so ga prepeljali še na sodišče, kjer se je nato zaklenil na stranišče. Ker ni želel odpreti vrat, so policisti vdrli in zoper moškega uporabili prisilna sredstva.

Preiskovalni sodnik je zoper Slovenca odredil pripor.