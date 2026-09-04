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Črna kronika

Slovenec z bencinom polil mercedes pred hotelom in ga zažgal

Tučepi, 04. 09. 2026 11.59 pred 32 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.S.
Požar na avtomobilu

Splitska policija je zaključila kriminalistično preiskavo požara na avtomobilu v Tučepih. 41-letni slovenski državljan je obtožen, da je sredi avgusta mercedes, parkiran pred hotelom, namerno polil z bencinom in zanetil ogenj. Pri dejanju so ga posnele nadzorne kamere.

Kot so zapisali na PU Splitsko-dalmatinska, obstaja utemeljen sum, da je 41-letnik iz Slovenije 18. avgusta okoli 2. ure zjutraj zanetil požar na osebnem avtomobilu s tujimi registrskimi tablicami. Vozilo je ogenj uničil, poškodovano pa je bilo tudi drugo vozilo, ki je bilo parkirano tik ob njem. Policisti so škodo ocenili na približno 160.000 evrov.

Po dogodku je Policija z zbiranjem obvestil odkrila identiteto požigalca. 1. septembra so ga izsledili, prijeli in privedli v policijske prostore.

Slovenski državljan je osumljen storitve hudih kaznivih dejanj zoper javno varnost.

Požar na avtomobilu
Požar na avtomobilu
FOTO: Vatrogasci Tučepi

Kot je v času dogodka poročala Slobodna Dalmacija, naj bi nadzorne kamere ujele Slovenca, ko je po avtomobilu polil dve posodi bencina, nato pa zanetil ogenj. Incident se je zgodil pred hotelom Laurentum v Tučepih.

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Uničeni mercedes razreda S je bil sicer v lasti slovaškega državljana, ki se je nameraval 19. avgusta zjutraj vrniti domov.

Motiv za dejanje slovenskega državljana še ni znan.

slovenec tučepi

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KOMENTARJI6

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Un71
04. 09. 2026 12.29
Avtor članka, če si Slovenec si slovenski državljan. Če si slovenski državljan, pa ni nujno da si Slovenec:)
Odgovori
0 0
konc
04. 09. 2026 12.22
Tega državljana naj kar zaprejo za čim dlje, da bomo imeli mir pred njim.
Odgovori
+2
2 0
športnik66
04. 09. 2026 12.20
Norec! Vso škodo naj plača, pa v arest za vsaj 5 let z njim! Njemu in njemu podobnim blaznežem v poduk! P.S. Če nima denarja, pa vse njegovo prodat - stanovanje ali hišo, avto, vikend,... poravnat škodo, kar mu pa ostane-če mu kaj-se mu pa na račun da...da bo imel za kosilo, ko bo pod mostom živel.
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+2
2 0
Colgate
04. 09. 2026 12.19
eh ti državljani
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+2
2 0
jjjjjj
04. 09. 2026 12.18
Motiv ni znan, ime pa tudi ne.
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+1
1 0
Rock8
04. 09. 2026 12.07
Noro.kaj se ljudem plete po glavi,požar bi se lahko še razširil,ravno takrat enkrat je gorelo v omišu.hja,močno ga udariti po žepu,pa zapor mu tudi nebi škodil
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+1
1 0
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