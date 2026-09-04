Slovenec z bencinom polil mercedes pred hotelom in ga zažgal

Kot so zapisali na PU Splitsko-dalmatinska, obstaja utemeljen sum, da je 41-letnik iz Slovenije 18. avgusta okoli 2. ure zjutraj zanetil požar na osebnem avtomobilu s tujimi registrskimi tablicami. Vozilo je ogenj uničil, poškodovano pa je bilo tudi drugo vozilo, ki je bilo parkirano tik ob njem. Policisti so škodo ocenili na približno 160.000 evrov.
Po dogodku je Policija z zbiranjem obvestil odkrila identiteto požigalca. 1. septembra so ga izsledili, prijeli in privedli v policijske prostore.
Slovenski državljan je osumljen storitve hudih kaznivih dejanj zoper javno varnost.
Kot je v času dogodka poročala Slobodna Dalmacija, naj bi nadzorne kamere ujele Slovenca, ko je po avtomobilu polil dve posodi bencina, nato pa zanetil ogenj. Incident se je zgodil pred hotelom Laurentum v Tučepih.
Uničeni mercedes razreda S je bil sicer v lasti slovaškega državljana, ki se je nameraval 19. avgusta zjutraj vrniti domov.
Motiv za dejanje slovenskega državljana še ni znan.
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