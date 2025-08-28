Slovenec z 'domačo' marmelado zastrupil dva Hrvata

Ta je policiste pripeljala do 77-letnega Slovenca, ki je 23. avgusta v obmejnem naselju Rupa na stojnici prodajal svojo marmelado, domnevno z družinske kmetije, ki po navedbah policije sploh ne obstaja.

Potem ko sta dva hrvaška državljana zaradi hude zastrupitve obiskala bolnišnico, je opatijska policija sprožila kriminalistično preiskavo, poroča net.hr.

Policija je v sodelovanju z reško bolnišnico in zavodom za javno zdravje ugotovila, da se je v marmeladi nahajala strupena rastlina. Katera, ni znano.

Po zaključku kriminalistične preiskave je policija 77-letnega Slovenca pridržala. Zoper njega so vložili kazensko ovadbo na tožilstvo, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja proizvodnje in prodaje izdelkov, škodljivih za zdravje ljudi.