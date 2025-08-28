Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Slovenec z 'domačo' marmelado zastrupil dva Hrvata

Rupa, 28. 08. 2025 13.33 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
29

Dva hrvaška državljana sta zaradi zastrupitve pristala v bolnišnici, potem ko sta od Slovenca na stojnici kupila strupeno marmelado. Policija je 77-letnega slovenskega državljana kazensko ovadila in ga pridržala.

Potem ko sta dva hrvaška državljana zaradi hude zastrupitve obiskala bolnišnico, je opatijska policija sprožila kriminalistično preiskavo, poroča net.hr. 

Ta je policiste pripeljala do 77-letnega Slovenca, ki je 23. avgusta v obmejnem naselju Rupa na stojnici prodajal svojo marmelado, domnevno z družinske kmetije, ki po navedbah policije sploh ne obstaja. 

Marmelada (slika je simbolična).
Marmelada (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Policija je v sodelovanju z reško bolnišnico in zavodom za javno zdravje ugotovila, da se je v marmeladi nahajala strupena rastlina. Katera, ni znano. 

Po zaključku kriminalistične preiskave je policija 77-letnega Slovenca pridržala. Zoper njega so vložili kazensko ovadbo na tožilstvo, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja proizvodnje in prodaje izdelkov, škodljivih za zdravje ljudi. 

slovenec rupa marmelada
Naslednji članek

Za Dejstva o domnevnih zlorabah spregovorili nekdanji judoistki

Naslednji članek

Poroka leta: Kje bo, kdo bo vabljen, koliko staneta najem vile in pogostitev?

KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kaskader
28. 08. 2025 14.17
Za dva se mu pa res ni splačalo marmelade kuhat ...
ODGOVORI
0 0
Wolfman
28. 08. 2025 14.13
Povratek odpisanih!
ODGOVORI
0 0
alanio
28. 08. 2025 14.13
+1
oni tepejo mi jih zastrupljamo....
ODGOVORI
1 0
mptour
28. 08. 2025 14.13
+1
Katera rastlina kej? Sta s preveliko žlico jedla.
ODGOVORI
1 0
jovannni
28. 08. 2025 14.12
baje šlo za buniko
ODGOVORI
0 0
Bigbadjohn
28. 08. 2025 14.10
+0
Jaz bi pa povabil Hrvate na pečenko Wellington!
ODGOVORI
1 1
Bigbadjohn
28. 08. 2025 14.07
+2
Priden...
ODGOVORI
3 1
Albert Konečnik
28. 08. 2025 14.06
+3
"in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja proizvodnje in prodaje izdelkov, škodljivih za zdravje ljudi" - če bi bilo pošteno za vse, bi morali že zdavnaj ovaditi vse trgovske verige, ki ne prodajajo samo enega, ampak ogromno izdelkov, škodljivih "včasih celo strupenih" za zdravje ljudi. Veliki trgovci to lahko zakonito počnejo, majhni pa seveda ne - konkurence ne sme biti. Hinavščina na višku.
ODGOVORI
3 0
Rožle Patriot
28. 08. 2025 14.00
+9
Za marmelado ... SPREMNI !!!
ODGOVORI
11 2
Blue Dream
28. 08. 2025 13.55
+3
domače domače. zato jaz nisem ljubitel raznih domačih zvarkov od tujih ljudi
ODGOVORI
5 2
jablan
28. 08. 2025 14.02
-1
Pač moraš poznat od koga kupujes ,drugace je pa ogromno bolj kvalitetno okusno itd od raznih trgovskih centrov
ODGOVORI
2 3
medusa
28. 08. 2025 13.53
+2
A zanalašč?...hahahahahah...
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
28. 08. 2025 13.52
+1
A je mogoče prodajal staro marmelado od že davno preminule mame?
ODGOVORI
4 3
Rožle Patriot
28. 08. 2025 13.48
+13
Oni nam buške, mi njim marmelado .. !!!
ODGOVORI
16 3
Rožle Patriot
28. 08. 2025 13.47
+4
Pri Putinovi marmeladi bi se zasvetila kot kresničke ... !!!
ODGOVORI
8 4
cekinar
28. 08. 2025 13.52
-2
novičoklada..
ODGOVORI
3 5
MadmonK
28. 08. 2025 13.47
+12
Maščevanje je sladko :)
ODGOVORI
14 2
Blue Dream
28. 08. 2025 13.45
+5
marmeljad
ODGOVORI
6 1
StayALive
28. 08. 2025 13.43
+19
Rvati z bejzbol palicami, Slovenčki pa z marmelado. Premeteno !
ODGOVORI
19 0
Verus
28. 08. 2025 13.42
+19
🤣 balkanci se tepemo, Slovenci so bolj prefinjeni
ODGOVORI
19 0
jablan
28. 08. 2025 14.02
-4
Primitivizem
ODGOVORI
0 4
Zupkle
28. 08. 2025 13.40
+7
Na palačinke ta najbolj paše....
ODGOVORI
7 0
Levi so barabe
28. 08. 2025 13.40
+4
Kaj to jih je dejansko zanalašč? 😂
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163