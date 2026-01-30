Naslovnica
Črna kronika

Po 10 letih na begu ubežnika našli pri sosedih

Ljubljana, 30. 01. 2026 14.23 pred 33 minutami 1 min branja 19

Avtor:
T.H.
Aretacija (slika je simbolična)

V Slovenijo je bil predan že dlje časa mednarodno iskan ubežnik, državljan Kosova in Slovenije, ki je bil na begu od leta 2016, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Zoper njega so razpisali tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo. Prijeli so ga na Hrvaškem.

V Slovenijo je bil včeraj predan že dlje časa mednarodno iskan državljan Kosova in Slovenije, ki je bil na begu skoraj desetletje. Okrožno sodišče v Kopru je zoper njega razpisalo tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo, pojasnjujejo na GPU.

"Kriminalisti so izvajali aktivnosti s ciljem izsleditve obdolžene osebe ter usklajevali aktivnosti enot na nacionalni in mednarodni ravni v okviru schengenskega območja, Evropske mreže za ciljno iskanje oseb (ENFAST) ter v okviru mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol," so dodali.

Kot posledica dolgotrajnih aktivnosti je bila oseba prijeta 10. januarja na Hrvaškem, pravijo.

Aretacija (slika je simbolična)
Aretacija (slika je simbolična)
FOTO: Bobo

O prijetju na Hrvaškem je bilo obveščeno pristojno sodišče, ki je po izvedenem postopku s hrvaškimi pravosodnimi organi naročilo policiji, da se poveže s hrvaško policijo ter izvede predajo osebe iz Hrvaške v Slovenijo.

"Primer potrjuje pomen vztrajnega in dolgoročnega sodelovanja pristojnih organov pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj ter odkrivanju oseb na begu, ne glede na čas, ki je pretekel od storitve zločinov," ob tem zaključujejo na GPU.

KOMENTARJI19

30. 01. 2026 14.54
In kaj bomo v Sloveniji delali z njim? Sodstvo bo mlelo mline tako dolgo, da se bo zadeva izgubila, on bo pa pripeljal še celo ožjo in širšo familijo, ki bodo dobili socialne transferje in živeli na naš račun. Čudovito! Bravo! Pohvalno! M*R*Š!
Odgovori
+1
1 0
JoeB
30. 01. 2026 14.56
pa se v hotel ga bodo zaprli....zakaj ni ostal na Hrvaskem ali pa naj ga posljejo na Kosovo
Odgovori
0 0
ptuj.si
30. 01. 2026 14.54
Naši ga nebi našli, če bi mimo policijske postaje vsaki dan hodil.
Odgovori
+5
5 0
JP2022
30. 01. 2026 14.53
Vsakega dohtarja ob prvem sumu takoj z imenom in priimkom na tnalo, medtem ko se prave lopove ščiti do konca. Družba ovc
Odgovori
+6
6 0
Kranjski domoljub
30. 01. 2026 14.50
Dejt ima preimek in sliko da vemo kdo je ta kriminalce
Odgovori
+6
6 0
Wolfman
30. 01. 2026 14.48
Naša Policija tesno sodeluje z albansko mafijo!
Odgovori
+7
7 0
JoeB
30. 01. 2026 14.56
zelo tesno...
Odgovori
0 0
13klu?
30. 01. 2026 14.47
Mi imamo tudi državljana Kosova in Slovenije. Ima sina. Oba ne dvigujeta pošte.
Odgovori
+1
5 4
ptuj.si
30. 01. 2026 14.52
Kdo pa je to?
Odgovori
+2
2 0
boslo
30. 01. 2026 14.55
Serpetinšek
Odgovori
+1
1 0
jutri_pa_res
30. 01. 2026 14.46
In kaj bomo sedaj z njim? 3 leta ga bomo držali v priporu in vlačili po sodiščih, nato še 10 let futrali v hotelu Dob***, potem pa bo spet hodil med nami. Pustili bi ga bili v tujini, prej ko slej se bo nekdo pobrigal zanj...
Odgovori
+3
3 0
biggie33
30. 01. 2026 14.40
Haha, toliko o sposobnosti naše policije..
Odgovori
+5
6 1
Rudar
30. 01. 2026 14.43
Kaj ima pa naša policija s tem, da je tip na Hrvaškem?
Odgovori
+0
2 2
Morgoth
30. 01. 2026 14.36
Tanja Fajon in Matjaž Rakovec že hitita na pomoč!
Odgovori
+6
8 2
Na pol ovca
30. 01. 2026 14.34
kako si lahko državljan kosova IN slovenije ?
Odgovori
+7
7 0
poper00
30. 01. 2026 14.41
Isti primer kot Janša.
Odgovori
-5
2 7
ptuj.si
30. 01. 2026 14.42
Od kdaj je Janša državljan Kosova?
Odgovori
+4
5 1
pohlepni
30. 01. 2026 14.44
A ti je to čudno. Tega ima za en tereni vlak s sto vagoni...
Odgovori
+3
3 0
JoeB
30. 01. 2026 14.57
od rojstva
Odgovori
0 0
