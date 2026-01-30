Po 10 letih na begu ubežnika našli pri sosedih

V Slovenijo je bil včeraj predan že dlje časa mednarodno iskan državljan Kosova in Slovenije, ki je bil na begu skoraj desetletje. Okrožno sodišče v Kopru je zoper njega razpisalo tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo, pojasnjujejo na GPU.
"Kriminalisti so izvajali aktivnosti s ciljem izsleditve obdolžene osebe ter usklajevali aktivnosti enot na nacionalni in mednarodni ravni v okviru schengenskega območja, Evropske mreže za ciljno iskanje oseb (ENFAST) ter v okviru mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol," so dodali.
Kot posledica dolgotrajnih aktivnosti je bila oseba prijeta 10. januarja na Hrvaškem, pravijo.
O prijetju na Hrvaškem je bilo obveščeno pristojno sodišče, ki je po izvedenem postopku s hrvaškimi pravosodnimi organi naročilo policiji, da se poveže s hrvaško policijo ter izvede predajo osebe iz Hrvaške v Slovenijo.
"Primer potrjuje pomen vztrajnega in dolgoročnega sodelovanja pristojnih organov pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj ter odkrivanju oseb na begu, ne glede na čas, ki je pretekel od storitve zločinov," ob tem zaključujejo na GPU.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.