Po 10 letih na begu ubežnika našli pri sosedih

V Slovenijo je bil včeraj predan že dlje časa mednarodno iskan državljan Kosova in Slovenije, ki je bil na begu skoraj desetletje. Okrožno sodišče v Kopru je zoper njega razpisalo tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo, pojasnjujejo na GPU.

"Kriminalisti so izvajali aktivnosti s ciljem izsleditve obdolžene osebe ter usklajevali aktivnosti enot na nacionalni in mednarodni ravni v okviru schengenskega območja, Evropske mreže za ciljno iskanje oseb (ENFAST) ter v okviru mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol," so dodali.

Kot posledica dolgotrajnih aktivnosti je bila oseba prijeta 10. januarja na Hrvaškem, pravijo.