Slovenskobistriški policisti v eni noči pridržali tri pijane voznike in jim odvzeli vozniško dovoljenje

Policisti PP Slovenska Bistrica so ponoči pridržali tri voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola.

V Vrholah pri Laporju so ob 21.05 ustavili 40-letnega voznika osebnega avtomobila. Pri postopku preizkusa alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku so ugotovili, da ima v organizmu 0,88 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (mg/l).

Ob 1.35 so v Slovenski Bistrici nato ustavili 31-letnega voznika osebnega avtomobila, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,78 mg/l.

Ob 4.00 pa so prav tako v Slovenski Bistrici ustavili še 28-letnega voznika, ki je napihal 0,88 mg/l.

Vsem trem kršiteljem so odvzeli vozniška dovoljenja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in ker so bili brez prevoza do naslova bivanja, so bili pridržani. Zoper vse tri so policisti podali tudi obdolžilne predloge na pristojno okrožno sodišče, so sporočili iz Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor (OKC PU MB).