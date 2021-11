Slovenska policija 17 let iskala ubežnico, skrivala se je v Gani

Slovenski kriminalisti so v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi po dolgih letih uspešno zaključili iskanje ubežnice – enega od nerešenih primerov iskanj ubežnikov (t. i. ''cold case’’). 61-letnico je Okrožno sodišče v Ljubljani iskalo od leta 2004, sprva kot pričo, pozneje pa zaradi izvedbe kazenskega postopka in tudi zaradi izvršitve kazni zapora. V obeh kazenskih zadevah zaradi goljufije so bili zoper njo izdani odredba za razpis tiralice, mednarodna tiralica ter Evropski nalog za prijetje in predajo, saj se je skrivala in tako onemogočala izvršitev kazenskega postopka.

Aktivnosti slovenske policije za odkritje in privedbo ubežnice so potekale kar 17 let, zadnja leta pa so se zadeve, kot enega izmed nerešenih primerov dolgotrajnih iskanj ubežnikov, lotili kriminalisti Oddelka za ciljno iskanje oseb iz Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU), ki so po intenzivnem delu uspešno zaključili iskanje.

Izkazalo se je, da se ubežnica skriva v Gani. Pristojno sodišče je zato oktobra preko pravosodnega ministrstva v to afriško državo poslalo izročitveno dokumentacijo, varnostni organi Gane pa so jih kmalu obvestili, da je bila ubežnica prijeta v glavnem mestu Akra. Ubežnica je tako kar 10 let brez veljavnega osebnega dokumenta ilegalno prebivala na območju glavnega mesta Gane, kjer je bila tudi izsledena.

Tamkajšnji varnostni organi so jo 13. novembra deportirali iz Gane v Slovenijo. Ob prihodu na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je bila ubežnica predana pravosodnim policistom, ki so jo odpeljali v Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, so sporočili z GPU.

Uspeh slovenske enote za ciljno iskanje oseb

Kot dodajajo, je v tem primeru potekalo odlično sodelovanje slovenske enote za ciljno iskanje oseb, t.i. enote FAST (Fugitive Active Search Team) z varnostnimi organi Gane v okviru kanalov mednarodnega policijskega sodelovanja, ki jih zagotavlja Interpol.

Nacionalna enota za ciljno iskanje oseb je poskrbela, da je bila ubežnica v letu 2019 objavljena tudi kot iskana oseba na spletni strani Evropola v okviru kampanje iskanja ubežnikov – EU Most Wanted. Enota sledi ciljem evropske mreže, da se izboljša učinkovitost pri odkrivanju in prijemanju storilcev, ki jih išče mednarodna skupnost ter da je to mreža policistov, ki lahko nemudoma ukrepa, poišče pobegle osebe in jim odvzame prostost.