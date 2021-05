Slovenska policija aretirala več deset članov kriminalne združbe Kavački klan

Kot poročaVečer,se je zaradi trgovanja z drogo in orožjem v lovke slovenske policije nedavno ujelo skoraj 60 osumljencev, domnevnih članov zelo dobro organizirane mednarodne hudodelske združbe Kavački klan, ki izvira iz Črne gore, deluje pa tudi v Srbiji in širše po Evropi.

Kot poroča Večer, gre za brutalno združbo, ki ji je srbski predsednikAleksandar Vučić napovedal vojno. Februarja so namreč policisti aretirali pripadnike tega klana, med katerimi so tudi najnevarnejši pripadniki srbskega podzemlja, med njimi Veljko Belivuk in Marko Miljkovič, ki imata vzdevka Težava in Mesar. Vodja tega klana naj bi bil Radoj Zvicer iz Črne gore:"Po podatkih srbske policije je to izjemno brutalna kriminalna združba, ki svoje sovražnike pred smrtjo brutalno muči, potem pa jih zmelje v industrijskem stroju za predelavo mesa. Določene sovražnike naj bi bili potem predelali v čevapčiče in jih poslali Zvicerju v Črno goro, ki naj bi jih bil pojedel."

Po trditvah policije in specializiranega državnega tožilstva (SDT) je nedavno razbita slovenska mreža Kavačkega klana delovala od leta 2018. Slovenska policija jim je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi močno prepredene lovke presekala pred dobrim tednom, ko so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada skupaj s policijskimi specialci na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Maribor in Koper opravili 23 hišnih preiskav in aretirali več osumljenih, piše Večer.