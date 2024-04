Hrvaški policisti iz Duge Rese so v petek popoldan blizu naselja Mrzljaki v reki Kolpi našli truplo. Neznanega moškega so pripadniki hrvaške gorske reševalne službe potegnili na kopno ter na kraju opravili ogled.

Kot poroča Index.hr, so Hrvate o truplu obvestili slovenski policisti. "Zaradi ugotavljanja vseh okoliščin dogodka bo opravljena nadaljnja kriminalistična preiskava in obdukcija, s katero bomo ugotavljali vzrok smrti in identiteto osebe," sporoča policija.