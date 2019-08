Slovenska policija v Ljubljani identificirala več morebitnih žrtev trgovine z ljudmi

Slovenska policija je v drugi polovici junija v okviru skupne operacije držav članic Evropske unije in Europola identificirala sedem odraslih tujih državljanov, za katere je obstajal sum, da so bili žrtve trgovine z ljudmi. Otrok, žrtev tega kaznivega dejanja, niso zaznali.

Kot so sporočili z generalne policijske uprave, so slovenski policisti naloge opravljali na ljubljanskem letališču Jožeta Pučnika z namenom identifikacije otrok, žrtev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi med potniki v letalskem prometu. V Ljubljani pa so opravljali naloge z namenom prepoznave otrok, žrtev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, ki so jih izkoriščali za prisilno izvrševanje kaznivih dejanj in prisilnega beračenja.

V opravljenem nadzoru niso zaznali otrok, žrtev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. So pa identificirali pet tujih državljanov, za katere je obstajal sum, da so jih kot žrtve trgovine z ljudmi izkoriščali za prisilno izvrševanje kaznivih dejanj (drzne tatvine).

Identificirali so tudi enega tujega državljana, za katerega je obstajal sum, da so ga kot žrtev trgovine z ljudmi izkoriščali za prisilno beračenje, in eno tujo državljanko, za katero je obstajal sum, da je bila kot žrtev trgovine z ljudmi izkoriščana za spolne zlorabe in prostitucijo.

V povezavi z odkritimi primeri policija nadaljuje z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, so še navedli na slovenski policiji.

Skupno prepoznali 206 morebitnih žrtev, od tega 53 mladoletnikov

Policije 18 evropskih držav so med 17. in 23. junijem v skupni akciji pod okriljem Evropskega policijskega urada (Europol) proti izkoriščanju mladoletnikov aretirale 34 ljudi zaradi trgovine z ljudmi in 36 ljudi zaradi drugih zločinov, kot so rop, razpečevanje otroške pornografije in pomoč pri nezakonitih migracijah.

Policijska akcija je bila usmerjena proti trgovini z mladoletniki za njihovo spolno izkoriščanje, prisilno beračenje ali prisilno delo. Med akcijo so prepoznali 206 morebitnih žrtev, od tega 53 mladoletnikov, je v petek sporočil Europol.

Preiskovalci so preverili več kot 127.000 posameznikov, 63.800 vozil in 1100 krajev. Preiskali so več nepremičnin v zasebni lasti, trgovin, hotelov, pristanišč, letališč, mejnih prehodov ter avtobusnih in železniških postaj.