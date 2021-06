Slovenske Konjice: roparji zvezali družino, lastnik hiše hudo poškodovan

Kot so sporočili s PU Celje, so sinoči okoli 22. ure štirje zamaskirani storilci na terasi ob stanovanjski hiši na območju policijske postaje Slovenske Konjice napadli lastnika in lastnico. Zvezali so ju, nato pa so zvezali še njuno hči, ki je prišla iz stanovanjske hiše.

Storilci so od lastnikov zahtevali denar. Preiskali so celotno stanovanjsko hišo ter ukradli gotovino in par kosov zlatnine.

Lastnika so storilci tudi hudo poškodovali. Kot dodajajo na policiji, poteka intenzivna preiskava dogodka.