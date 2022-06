Slovenskega motorista na Hrvaškem našli mrtvega v globeli ob meji

O izginotju je bila policijska uprava Primorsko-goranske županije obveščena prek mednarodnega policijskega sodelovanja, nato pa so opatijski policisti in gasilci začeli iskalno akcijo, poroča portal Index.

Preiskovali so področje od meje proti notranjosti in ob regionalni cesti D8 v bližini mejnega prehoda Rupa oziroma Jelšane v grapi opazili motocikel in moško telo brez znakov življenja. Vpogled v osebne dokumente ponesrečenca je potrdil, da gre za omenjenega 34-letnega slovenskega državljana, so po pisanju portala sporočili s policije.

Preiskava je pokazala, da se je prometna nesreča zgodila 24. junija okoli 7.30, ko je motorist z motorjem znamke BMW slovenskih registrskih oznak izgubil nadzor in zapeljal v globel pod nivojem cestišča. Zaradi silnega udarca je padel z motorja in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Pokojnika so prepeljali v Zavod za sodno medicino na Reki.