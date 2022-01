Slovenski balonar naj bi Belgijce opozoril, da vremenske razmere niso ugodne

Preiskovalci še iščejo natančen vzrok sobotne balonarske nesreče na Ljubljanskem barju, v kateri so se poškodovale štiri osebe, trije Belgijci in Slovenec. Balon je v zemljo trčil s takšno silo, da so ob trku tri osebe padle iz košare, balon pa je nato odbilo nazaj v zrak in v krošnjo drevesa, nato pa se je, šele po nekaj sto metrih od prvega udarca, na travnati površini vendarle ustavil in se ob tem tudi prevrnil. So preiskovalci že kaj bližje končnemu odgovoru na vprašanje: kaj je šlo narobe?

Po naših neuradnih informacijah naj bi eden od izkušenih slovenskih balonarjev belgijsko družino, ki se je odpravljala na športni polet nad Ljubljanskim barjem, predhodno sicer opozoril, naj ne letijo, ker da vremenske razmere niso ugodne, a so se za polet vseeno odločili. Kakšne so bile dejanske vetrovne razmere na Ljubljanskem barju v času nesreče, zdaj intenzivno preverjajo tudi v Službi za preiskovanje letalskih nesreč, o podrobnostih nesreče so se že pogovarjali z nekaterimi potniki. Kot smo še izvedeli, bodo preiskovalci pod drobnogled vzeli tudi podatke iz mobilne aplikacije, ki jo je belgijski pilot uporabljal med letom, prva uradna pojasnila pa naj bi bila znana v torek.