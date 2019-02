Slovenski državljan med osumljenimi utaje davkov na Hrvaškem

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je v sodelovanju s policijo in službo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu prijel kar 14 oseb, ki naj bi z utajo davkov državni proračun oškodovali za več deset milijonov kun. Med prijetimi je tudi 55-letni slovenski državljan.

Gre za dve ločeni preiskavi, uperjeni proti dvema skupinama, ki sta se organizirano izogibali davkom. V prvi je bilo šest oseb, pet hrvaških in prej omenjeni slovenski državljan, v drugi pa osem. Tako eni kot drugi so si neupravičeno materialno korist pridobili z nepravilnim obračunavanjem davka na dodano vrednost pri malverzacijah s prodajo jeklenih ogrodij, so objavili na spletni strani Uskoka.

Na čelu prve skupine 52-letni Hrvat, med 'operativci' tudi Slovenec

Prva kriminalna združba je na področju Siska in Zagreba delovala od aprila 2016 do konca januarja letos. Glavni naj bi bil 52-letni hrvaški državljan, sodelavci pa poleg 55-letnega slovenskega državljana še štirje hrvaški državljani, stari 70, 47, 24 in 28 let.