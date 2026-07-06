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Črna kronika

Slovenski državljan osumljen tihotapljenja migrantov

Buzet/Pazin, 06. 07. 2026 09.20 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Hrvaška policija

Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre.

Na območju Buzeta so ustavili vozilo s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 38-letni Slovenec.
Na območju Buzeta so ustavili vozilo s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 38-letni Slovenec.
FOTO: Bobo Pixsell

Kot so sporočili s policijske postaje v Pazinu, so policisti minuli petek zvečer na območju Buzeta ustavili vozilo s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 38-letni državljan Slovenije. Ta je na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave osumljen tihotapljenja migrantov, pri njemu so podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo.

tihotapljenje hrvaška slovenec migranti

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KOMENTARJI1

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06. 07. 2026 09.44
In kako je ime "slovenskemu" državljanu?
Odgovori
0 0
Bolfenk2
06. 07. 2026 09.41
Še en ki so mu zblojeni levičarji podelili državljanstvo
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