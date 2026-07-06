Kot so sporočili s policijske postaje v Pazinu, so policisti minuli petek zvečer na območju Buzeta ustavili vozilo s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 38-letni državljan Slovenije. Ta je na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave osumljen tihotapljenja migrantov, pri njemu so podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo.
Črna kronika
Slovenski državljan osumljen tihotapljenja migrantov
Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre.
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