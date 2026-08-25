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Črna kronika

Slovenski državljan v vozilu prevažal droge, ustavili so ga na meji

Zagreb, 25. 08. 2026 09.41 pred 54 minutami 1 min branja 9

Avtor:
M.S.
Hrvaška mejni prehod

Hrvaški cariniki so na mejnem prehodu med Hrvaško in Bosno in Hercegovino ustavili 49-letnega slovenskega državljana. Ta je skušal v državo pretihotapiti marihuano, kristalni metamfetamin in 83 tablet MDMA oz. ekstazija. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.

Slovenski državljan se je v petek, 21. avgusta, v jutranjih urah pripeljal na mejni prehod Zaton Doli med Hrvaško in Bosno in Hercegovino.

V vozilu z nemškimi registrskimi tablicami je prevažal manjšo količino marihuane, plastično vrečko z 9,3 grama kristalnega metamfetamina in 83 tablet ekstazija.

Policisti policijske postaje Ston so drogo zasegli, slovenskega državljana pa prijeli in ga odpeljali na policijsko postajo. Nadaljnja kriminalistična preiskava je pokazala, da so bile najdene droge namenjene nadaljnji distribuciji.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami je bil 49-letnik s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

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KOMENTARJI9

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SpamEx
25. 08. 2026 10.35
Treba se je malo sprostiti na dopustu
Odgovori
0 0
2mt8
25. 08. 2026 10.32
Državljan...
Odgovori
+1
1 0
veneti
25. 08. 2026 10.30
ja vsi so Slovenci cel Balkan hehe sej če prideš na vikend paket v slovenijo si že Slovenec. Še sam Golob in Mesec ti prineseta prvo socialno nakazilo.
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-1
0 1
Con-vid 1984
25. 08. 2026 10.11
Ah ja, drekaste ilegalce se pa spušča gladko čez brez pregleda,,,,
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+4
4 0
Slovenec007
25. 08. 2026 10.10
83 tablet je za 14 dni osebne uporabe na morju (Pagu)...
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+2
3 1
alien number 9
25. 08. 2026 10.02
naj ga čuznejo za ene 10 let
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+6
6 0
Amenhotep
25. 08. 2026 09.52
"slovenski državljan"
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+13
13 0
Watcherman
25. 08. 2026 09.48
Čestitke za zaseg zelo škodljive droge in prijetje neumnega kriminalca.
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+8
9 1
SpamEx
25. 08. 2026 09.45
To je mel za svoj dopust sabo
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+4
7 3
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