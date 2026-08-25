Slovenski državljan v vozilu prevažal droge, ustavili so ga na meji

Slovenski državljan se je v petek, 21. avgusta, v jutranjih urah pripeljal na mejni prehod Zaton Doli med Hrvaško in Bosno in Hercegovino.

V vozilu z nemškimi registrskimi tablicami je prevažal manjšo količino marihuane, plastično vrečko z 9,3 grama kristalnega metamfetamina in 83 tablet ekstazija.

Policisti policijske postaje Ston so drogo zasegli, slovenskega državljana pa prijeli in ga odpeljali na policijsko postajo. Nadaljnja kriminalistična preiskava je pokazala, da so bile najdene droge namenjene nadaljnji distribuciji.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami je bil 49-letnik s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.