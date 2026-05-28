Slovenski motorist hudo poškodovan v nesreči pri Gospiću

Nesreča se je zgodila v sredo dopoldne v kraju Brušane, poroča net.hr.

Po prvih ugotovitvah policije je 29-letni avstrijski državljan vozil iz smeri Gospića proti Karlobagu, ko je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem in zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Pri tem je trčil v 69-letnega slovenskega motorista.

V trčenju sta bila huje poškodovana oba motorista. Avstrijca so reševalci prepeljali v bolnišnico na Reki, Slovenca pa v bolnišnico v Gospiću.

Hrvaška policija bo avstrijskega državljana zaradi povzročitve prometne nesreče kazensko ovadila.