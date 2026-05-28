Črna kronika

Slovenski motorist hudo poškodovan v nesreči pri Gospiću

Gospić, 28. 05. 2026 12.31 pred 24 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Hrvaška policija

Slovenski motorist je bil huje poškodovan v prometni nesreči v naselju Brušane blizu Gospića na Hrvaškem. Vanj je zaradi neprilagojene hitrosti trčil avstrijski motorist, ki je prav tako utrpel hujše poškodbe.

Nesreča se je zgodila v sredo dopoldne v kraju Brušane, poroča net.hr.

Po prvih ugotovitvah policije je 29-letni avstrijski državljan vozil iz smeri Gospića proti Karlobagu, ko je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem in zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Pri tem je trčil v 69-letnega slovenskega motorista.

V trčenju sta bila huje poškodovana oba motorista. Avstrijca so reševalci prepeljali v bolnišnico na Reki, Slovenca pa v bolnišnico v Gospiću.

Hrvaška policija bo avstrijskega državljana zaradi povzročitve prometne nesreče kazensko ovadila. 

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
28. 05. 2026 12.50
Motogp na slovenskih cestah!
NeXadileC
28. 05. 2026 12.49
5 km od Gospića je kraj Smiljan, in rojstna hiša Nikole Tesle.
Da se mene pita..
28. 05. 2026 12.45
A morjo pa čez tiste ovinke 150 žgat
