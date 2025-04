Slovenski policisti lovili vozilo z migranti, ki je pobegnilo v Italijo

V zgodnjih jutranjih urah so policisti PP Nova Gorica v Šempetru pri Gorici skušali ustaviti voznika tujega osebnega avtomobila litvanskih registrskih tablic.

Voznik se ni odzival na znake in je pospešil v smeri slovensko-italijanske meje. Po nekaj sto metrih je že bil v Italiji, slovenski policisti pa so zapeljali za njim in o tem obvestili tudi italijanske varnostne organe. Blizu nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini je nato voznik zaradi del na cesti ustavil pred zaporo in med vzvratno vožnjo trčil v policijsko vozilo. Nato je nadaljeval z vožnjo v smeri nekdanjega mejnega prehoda Pristava.

Tik pred prehodom, še na italijanski strani, je nato pobegli voznik ustavil, iz vozila pa so izstopili štirje tujci, vsi državljani Turčije. Prevzeli so jih italijanski policisti in jih izročili slovenskim kolegom.