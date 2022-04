Slovenski policisti prijeli Srba, ki je v avtu prevažal 12 ilegalnih migrantov

Policisti so v soboto malo pred 18. uro v Cirkulanah ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih označb, ki ga je vozil 28-letni državljan Srbije. V postopku so ugotovili, da je tujec v vozilu prevažal tri državljane Afganistana in devet državljanov Bangladeša, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Moškemu so odvzeli prostost.

Srbskega državljana bodo v nadaljevanju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Medtem so tujci v postopku zaprosili za mednarodno zaščito, so sporočili z mariborske policijske uprave.